Črna sobota: pri Podlehniku motorist v drevo, umrl na kraju

Ob 15.12 je v naselju Zakl, občina Podlehnik, prišlo do prometne nesreče, s smrtnim izidom. Motorist je zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci PGD Podlehnik so oživljali poškodovanca do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Ptuj, gasilci PGD Ptuj pa so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč policistom in reševalcem.



Žal je motorist na kraju podlegel poškodbam.



Več podrobnosti o tragični nesreči bo znano kmalu.

