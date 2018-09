FOTO: To posledice prometne nesreče, v kateri je umrla 29-letnica

Današnja nesreča, v kateri je umrla 29-letnica. FOTO: Pge Krško

BRESTANICA – Ob 11.24 so PU Novo mesto obvestili o hudi prometni nesreči v Brestanici, prišlo je do trčenja dveh osebnih avtomobilov. 29-letno voznico osebnega avtomobila so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrla.Cesta Krško–Boštanj je pri odcepu za Brestanico je bila več ur zaprta za ves promet.Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, s hidravličnim razpiralom odprli vrata na enem od vozil in iz njega rešili poškodovanko. Nudili so pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev in skupaj z njimi izvajali izmenično reanimacijo ene osebe. Reševalci NMP Krško so eno osebo oskrbeli na kraju, drugo pa prepeljali v UC SB Brežice, kjer je zaradi hudih poškodb preminila, poroča uprava za zaščito in reševanje.