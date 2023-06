Četverica kradla drobiž iz garderobnih omaric, eden postal celo ugrabitelj

»Po mojstrsko,« kot se je izrazil eden od nekdanjih varnostnikov osrednje stavbe na ljubljanski železniški postaji, so se leta 2014 storilci lotili vloma v zaprte tamkajšnje garderobne omarice. Kasete z denarjem, ki so bile vgrajene v avtomatske omarice in v katere se je od potnikov, ki so si želeli vanje na varno spraviti svoje osebne stvari, natekal drobiž, so tako elegantno spravili nazaj na prvotno mesto, da takratni varnostnik sprva sploh ni opazil, da bi bilo kaj narobe.

Njihovo početje, prvič 18. oktobra 2014 med 2.19 in 4.02, drugič pa 13. novembra 2014 med 0.11 in 2.40, so natančno posnele videonadzorne kamere. A četudi takrat mladi storilci iz Kočevja, po prepričanju tožilstva danes 30-letni Darvin in dve leti mlajši Domen Slapšak, pa 28-letna Cvetko Grm in Zdravko Hudorovič, svojih obrazov niso nič kaj prida skrivali pred kamerami, se jih na posnetkih še vedno večinoma zelo težko natančno prepozna. No, po dejanju je to z lahkoto uspelo enemu od kočevskih policistov. Ta je povedal, da se jih je spomnil že iz postopkov, ki jih je zoper njih vodil pred tem.

Vlomili naj bi v garderobne omarice na ljubljanski železniški postaji. FOTO: Tomi Lombar

Iz omenjenih kaset v omaricah naj bi tako obtoženi ukradli več sto evrov gotovine. Istega novembrskega dne leta 2014, pa tudi pet dni pozneje, naj bi Slapšak, Grm in Hudorovič vdrli še v zaprto blagajno parkomata na parkirišču pred ljubljansko železniško postajo in odnesli skupaj 1374 evrov. Omenjena trojica, v enem primeru tudi Darvin Slapšak, je sicer poskušala vdreti še v en parkomat, a jim to ni uspelo. Dejanji sta tako ostali pri poskusu. Tožilstvo zdaj četverico preganja zaradi storitev velikih tatvin v sostorilstvu, pa tudi poskusov velikih tatvin.

Pretep zaradi železa

O Grmu in Hudoroviču je bilo v preteklosti samo v našem časniku prelitega že veliko črnila. O Hudoroviču smo nazadnje pisali aprila letos, saj je moral na ljubljanskem okrožnem sodišču spet sesti na zatožno klop. A ne sam, temveč skupaj s še štirimi drugimi soobtoženimi. Peterica, ki naj bi zagrešila kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe in nasilništva, na sodišču ni priznala krivde. Zgodilo se je 5. aprila lani, okoli 12.50, v romskem naselju Željne pri Kočevju. Krivo pa naj bi bilo železo.

Miloš Grm FOTO: Marko Feist

Jelena Šarkezi je v preiskavi povedala, da je med družinama Marte Grm in Primoža Šarkezija nastal spor, zaradi katerega je Dona Pahulje Martino družino prijavila na policijo, ker da so šli njeni sinovi prodat ukradeno železo. Na Dinosu so jim policisti to tudi zasegli. A ko so se Martini sinovi Erik, Zdravko in Franci ter njihov prijatelj Miloš Grm vrnili domov, trdi Šarkezijeva, so se skregali z Dono, ker jih je prijavila. Miloš je nato skočil čez ograjo, vendar ga je Šarkezijeva prepodila, češ da je hotel udariti Dono. Miloš je potem znova preskočil ograjo in Dono brcnil v hrbet ali vrat, in sicer tako močno, da je padla.

Tedaj naj bi ograjo preskočili še Marta in njeni trije sinovi. Primož je medtem, tako njegova sestra Jelena, skočil na Dono, da bi jo zaščitil pred brcami. Medtem ko se je Doni uspelo umakniti na varno, je po Šarkeziju še kar padalo. Po prepričanju tožilstva ga je na koncu v obraz brcnil Zdravko Hudorovič, in sicer s tolikšno silo, da je Šarkezi začel močno krvaveti iz ust. Šele ko se je Uroš Hudorovič zadrl, da je Primož mrtev, so prenehali in pobegnili. Od domnevnih napadalcev Primož in Dona v tem kazenskem postopku po naših podatkih zahtevata 17.200 evrov odškodnine.

Ni imel za mleko

Zdravko Hudorovič se je pred dvema mesecema skupaj s Cvetkom Grmom znašel v še enem kazenskem postopku, ki pa poteka na novogoriškem okrožnem sodišču. S še dvema osumljencema, Brendijem Hudorovcem in Milošem Grmom, sta pristala v priporu. Četverica naj bi po vlomu iz dveh hiš v vasici na pobočju Čavna ter v Podnanosu odnesla 8750 evrov gotovine, ročno uro ter več kosov nakita. Vse to so policisti na koncu našli v nogavici, ki naj bi jo osumljenci skrili v škodo octavio.

Tožilstvo zdaj četverico preganja zaradi storitev velikih tatvin v sostorilstvu, pa tudi poskusov velikih tatvin.

O Cvetku Grmu smo pisali tudi leta 2018, ko je z romskimi prijatelji pred ljubljanskim nočnim klubom Escape ugrabil Marka S. Odpeljali so ga proti Dolenjski, med pretepanjem pa je na poti moral dvigati denar na bankomatih in na koncu še na novomeški banki; pobrali so mu skoraj dva tisočaka in pol. O Zdravku Hudoroviču pa smo poročali tudi kot o tatu in tihotapcu migrantov. Na sodniji je zaslovel z izjavo, da je kradel, ker ni imel denarja za mleko za otroke.