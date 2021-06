Čelno trčenje pri Izlakah

V ponedeljek nekaj pred 11. uro se je na cesti od Izlak proti Kolovratu zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zapeljal na nasprotno stran ceste, kljub temu da se je voznica, ki je pripeljala nasproti, umikala, sta vozili čelno trčili, v poročilu za zadnjih 24 ur navaja Policijska uprava Ljubljana. V nesreči so se voznika in potnik v vozilu udeleženke lažje telesno poškodovali. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: