Če bi se bal, bi se odpeljal domov

Okrožno sodišče v Ljubljani je v sredo Alena Gredića zaradi streljanja v ljubljanskih Fužinah spoznalo za krivega povzročitve hude telesne poškodbe in ga obsodilo na dve leti in šest mesecev zapora. Sodišče je tako razsodilo, da pri streljanju ni šlo niti za poskus uboja niti za silobran. Sodba še ni pravnomočna, je poročal časnik Dnevnik.

Gredić je 5. januarja zvečer v ljubljanskih Fužinah streljal na Dina M., s katerim sta bila v sporu, in oškodovanca trikrat ustrelil na parkirišču pred trgovino na Fužinah. Dve krogli sta zadeli levo, ena pa desno stegno. »Ne sprejemam pravne kvalifikacije poskus uboja, prav tako ne sprejemam stališča obrambe, da je šlo za silobran,« je ob razglasitvi sodbe dejala ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja. Poudarila je, da če bi Gredić nameraval oškodovanca ubiti, ne bi streljal v tla oziroma noge.

Alen Gredić ostaja v priporu. FOTO: Aleksander Brudar

Dino naj bi se z Alenom želel pomeniti o sporu, a sta hitro postala glasna in žaljiva.

Podaljšanje pripora

Poudarila je tudi, da če bi se Gredić oškodovanca zelo bal, se prav tako ne bi ustavil na temnem parkirišču, temveč bi, ko mu je oškodovanec na ljubljanski obvoznici nakazoval, naj ustavi, odpeljal domov ali na policijsko postajo. Sodnica je Grediću izrekla dve leti in šest mesecev zapora ter mu zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala pripor. Tožilstvo je sicer trdilo, da je Gredić oškodovanca nameraval ubiti in da je ta ostal živ le zato, ker krogle niso poškodovale vitalnih delov telesa ali glavnih žil. Za Gredića je zato zahtevalo šest let in šest mesecev zapora.

Spor med Gredićem in oškodovancem se je po navedbah Gredića začel avgusta lani na dopustu v Budvi v Črni gori, ko sta se z oškodovancem, s katerim se prej nista poznala, srečala v diskoteki. Gredić je razložil, da se je v diskoteki odpravil proti toaletnim prostorom, kjer sta se z Dinom »zapela z rameni«. Dino naj bi začel. Brcnil naj bi ga v nogo in udaril v lice. Sam pa mu je vrnil z udarcem v obraz. Potem ko ju je varnostnik vrgel iz diskoteke, pa da sta se stepla še na parkirišču.

Sodišča ni prepričal, nekaj časa bo moral prebiti za zapahi. FOTO: Uroš Hočevar

Na vse skupaj, kot je nadaljeval, bi pozabil, če 8. decembra lani na Tobačni ulici, kamor je kot taksist pripeljal stranke, proti njemu ne bi tekli trije fantje s kapucami čez glavo. Eden od njih naj bi bil Dino. S kovinsko palico naj bi razbil steklo na voznikovih vratih. »Pridi ven, da te zlomim!« naj bi kričal napadalec. Poleg tega naj bi bilo njegovih groženj konec istega meseca deležno obtoženčevo dekle. Dino naj bi ji rekel, naj Alenu sporoči »oko za oko, zob za zob«.

Znova sta se srečala januarja na ljubljanski obvoznici. Oba sta z avtom zapeljala pred trgovino na Fužinah. Oškodovanec naj bi se mu nato približal in z roko segel v žep. Iz njega je povlekel solzivec in ga poškropil, sam pa je v temi, misleč, da je iz žepa potegnil pištolo in streljal nanj, streljal v tla in pri tem zadel oškodovanca.

Na zaslišanju je oškodovanec potrdil, da je bil povod za dogodek spor v Budvi. Usodnega 5. januarja naj bi se z Gredićem želel pomeniti o tem, a sta hitro postala glasna in žaljiva. V strahu je iz žepa potegnil solzivec in Gredića poškropil, ta pa je nanj streljal.