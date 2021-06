Brežice: moški se je napil in začel nadlegovati družinske člane

Brežiški policisti so v soboto popoldne posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Selih pri Dobovi.



Ugotovili so, da je 82-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, žalil družinske člane in jih nadlegoval. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in je nadaljeval kršitev, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršenja javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.



V noči na nedeljo je v naselju Drama na območju Šentjerneja 20-letni kršitelj motil javni red in mir, se nedostojno vedel do prebivalcev naselja in razbijal inventar. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.



Policisti iz novomeške policijske uprave pa so v nedeljo dvakrat posredovali tudi zaradi nasilja v družini, in sicer v Sevnici in v Krškem. Moški (39) se je fizično in psihično znašal nad partnerico, medtem ko se je 58-letni moški znesel tudi nad otroki. Oba so ovadili zaradi nasilja v družini.





