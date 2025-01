Brat in sestra oropala slovensko zlatarno. Poglejte, kaj vse sta pokradla

Devetindvajsetega junija 2024 sta okoli osmih zjutraj 27- in 28-letna brat in sestra Borna Martin Ožeg in Matea Petra Smiljčić vstopila v poslovalnico Zlatarne Celje v središču hrvaškega mesta Bjelovar in prodajalki dala jasno vedeti, da jo bosta oropala. Sedemindvajsetletnik je v rokah držal airsoft pištolo in zaposleni sporočil, naj bo povsem mirna in upošteva vse, kar ji bo naročil. Le tako, kot je še dodal, bo ostala nepoškodovana.

Od prodajalke je zahteval, da mu izroči ključe vitrin z nakitom. Njegova leto dni starejša sestra pa je vzela ključe vhodnih vrat poslovalnice ter jih zaklenila. Z zaposleno je nato odšla v skladiščne prostore trgovine in jo imela ves čas na očeh, da ne bi sprožila alarma. Po poročanju portala Bjelovar live je imel brat dovolj časa, da je iz vitrin vzel več kosov zlatega in srebrnega nakita ter ure – v skupni vrednosti 133.589,72 evra. Sestra pa tudi ni mirovala, saj je iz torbe vzela fotoaparat in napravo z urnim mehanizmom, ki je spominjala na tempirano bombo. Zaposleni je grozila, da gre za bombo, ki se bo aktivirala v trenutku, ko bi poklicala policijo.

Roparja sta s plenom zapustila trgovino. Borna Martin Ožeg je kasneje v Nemčiji nakit prodal za 20.000 evrov, polovico tega denarja pa izročil sestri. Policiji je oba uspelo odkriti in tako sta pred dnevi pristala na tamkajšnjem sodišču. Priznala sta dejanje, 28-letnica je povedala, da je denar nujno potrebovala za vrnitev posojila. Obsojena je bila na tri leta zapora, njen brat pa na tri leta in šest mesecev. Oba morata Zlatarni Celje vrniti 133.589,72 evra.