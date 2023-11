Bolnega sinčka s polenom po glavi, na njem tudi ugašala ogorke

Kakšna kazen je primerna in pravična za starša, ki bolnega štiriletnega sina udari s polenom po glavi tako močno, da mu poči lobanja, pa da na njem ugaša cigarete, da ga ob zlomih kosti ne pelje k zdravniku, ga tepe in se tudi drugače znaša nad njim ter ga trpinči? Zadevo je zdaj na mesto postavilo Višje sodišče v Ljubljani, ki je odločilo, da je bila kazen, izrečena na novomeškem okrožnem sodišču, pravšnja: Radenko Brajdič - Nuni bo moral v zapor za šest let in pol, njegova žena Bojana Jurkovič pa za eno leto in pol. Na prvostopenjsko sodbo, ki je bila izrečena v začetku leta, sta se pritož...