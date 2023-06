Bojan nad Tomaža z batinami zaradi otroškega pasoša

Ljubljanski okrožni državni tožilec Sedin Kičin včeraj, ko se je začelo sojenje 39-letnemu Bojanu Vasiću, niti pomislil ni, da bi temu srbskemu državljanu pogledal skozi prste in soglašal s postopkom poravnave z njim. Tega, da je leta 2019 z žgečkljivimi posnetki seksa izsiljeval gorenjskega podjetnika z lestvice najbogatejših Slovencev (v Kranju je bil za to obsojen na osem mesecev zapora), namreč ni mogel prezreti. »Saj ne vem, ali ste jo že prestali,« je pripomnil Kičin in od Vasićevega odvetnika ​Borisa Grobelnika dobil jasen odgovor: »Že zdavnaj.«

Zagrešil naj bi kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe.

Poleg tega tožilec ni mogel mimo tega, da se je obtoženi na sodišču zdaj znašel, ker naj bi februarja 2018 v Ljubljani s pestmi obračunal s še enim znanim in premožnejšim Slovencem Tomažem Z. Tega zaradi službene poti v tujini včeraj ni bilo na sodišče, se pa, kot je pojasnila njegova pooblaščenka, strinja z obtoženim Vasićem, da bi lahko prišlo do postopka poravnave s tožilstvom. Končno naj bi namreč zgladila medsebojne spore. »Gre za dogodek izpred petih let. Zdajšnja žena obtoženega je bivša žena oškodovanca. Imajo urejene odnose, imajo skupne otroke, se dobro razumejo in medsebojno družijo,« je pojasnil Grobelnik.

Vasić se je odločil, da se bo trenutno branil z molkom. Po prepričanju tožilstva naj bi Tomaža Z. 18. februarja 2018 okoli devetih zvečer huje poškodoval, saj da ga je s pestjo udaril naravnost v obraz tako, da je padel na tla. Zatem pa naj bi ležečega udarjal s pestmi po glavi in ga večkrat brcnil ter ga udarjal po telesu. Tako naj bi zagrešil kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe.

Počitnice v Dubaj odpadle

Napadel naj bi ga zaradi na prvi pogled bizarnega razloga – otroškega potnega lista. Vasić živi z oškodovančevo nekdanjo partnerico, s katero imata tudi otroka. Kot je napadeni Ljubljančan pripovedoval v preiskavi, ima z bivšo in njenim zdajšnjim že kar nekaj časa težave. Nekaj zadnjih let se na vso moč bori za skrbništvo nad otrokom, v kritičnem času pa je načrtoval počitnice v Dubaju, kamor je nameraval odpotovati s tremi otroki, tudi s tistim, ki je pri ženi.

8 mesecev zapora je dobil zaradi izsiljevanja.

Nekdanja partnerica naj mu vse do zadnjega trenutka ne bi hotela izročiti otrokovega potnega lista, dala mu ga je šele 18. februarja 2018 zvečer – tik pred poletom, pa še to v temi. »Ko smo prišli na letališče, so mi rekli, da je sinov potni list poškodovan, ker je na spodnjem delu ožgan. Zaradi tega nismo mogli odpotovati v Dubaj in otroci so bili zelo razočarani,« je dejal. V preiskavi se je zares izkazalo, da je bil otrokov potni list neuporaben, saj je bil tudi del, kjer so na plastiki navedeni osebni podatki, deloma stopljen.

Na poti z letališča je Ljubljančan razmišljal, kaj mu je storiti, za nov potni list je namreč potreboval soglasje partnerice. Naslednji večer se je ta z Vasićem pripeljala pred njegovo hišo, v avtu pa sta jima sledila njena sestra ter njen partner. Partnerica se mu je posmehovala, da je nesposoben, saj naj bi sama z otrokom in točno tem potnim listom prepotovala vso Evropo. Sam ji je poočital, da zaradi njenega ravnanja z otroki ni mogel na počitnice.

Otrokov potni list je bil neuporaben. Fotografija je simbolična. FOTO: Bundespolizei.de

»Pristopil je Vasić in mi začel groziti. Rekel sem mu, da se pogovarjam s partnerico in naj se vrne v avto. Ona pa mi je iz rok iztrgala mobilni telefon in ga z vso močjo zalučala po ulici. Šel sem ga iskat in jo vprašal, ali je normalna. Tedaj pa je znova pristopil Vasić. Gledal sem v telefon in hotel poklicati policijo.« Potem pa naj bi začeli padati udarci.