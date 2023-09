Bili na trgatvi, potem pa se jim je zgodilo tole ...

Novogoriški policisti so bili v ponedeljek v popoldanskem času obveščeni o vlomu v več osebnih avtomobilov v času trgatve na območju Branika. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec razbil steklo na sprednjih desnih vratih vozila, ki je bilo parkirano ob glavni cesti, tik ob tabli za naselje Branik. Iz vozila so mu ukradli denarnico in mobilni telefon.

V vinogradu sta bili parkirani še dve odklenjeni vozili, lastnikom pa so ukradli gotovino in osebni dokumenti.

O vlomih v vozila je Policija obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).

Okoliščine kaznivih dejanj v vozila Policija še preiskuje.