Bežala na ukradenem motorju

V sredo ob 13.45 so možje v modrem v Kopru ustavljali motorista, ker ni upošteval rdeče luči na semaforju in ker s sopotnikom nista imela zaščitne čelade. Pobegnila sta, zaradi vožnje preblizu robu vozišča padla in nato zbežala.

Uniformiranci so 22-letnega sopotnika hitro prijeli, in ker se je upiral, so zanj uporabili prisilna sredstva. Motor je ostal na kraju nesreče.

»Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je odrezana tablica, na kateri je številka okvirja, prav tako je spraskana identifikacijska nalepka. Za zdaj še neznani voznik in sopotnik na motornem kolesu sta poleg kršitev cestnoprometnih predpisov utemeljeno osumljena kaznivega dejanja ponarejanja listin in tatvine, saj je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo ukradeno v Trstu,« pojasnjujejo na koprski policijski upravi. Sopotniku so izdali tudi plačilni nalog zaradi različnih kršitev. Po izsleditvi bo voznik kazensko ovaden in bo prejel plačilni nalog za več kršitev. Vozilo so zasegli.