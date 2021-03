Bežal pred policisti, povzročil dve prometni nesreči, sumijo, da je vozil drogiran

V petek okoli 16. ure so ljubljanski policisti na Viški cesti ustavljali vozilo renault laguna. Voznik ni ustavil na znake policistov, ampak je vožnjo nadaljeval proti Rožni dolini.



Pri tem je ves čas vozil nevarno, med drugim je povzročil dve prometni nesreči in trčil v dve vozili, pri čemer je nastala materialna škoda. Objestno vožnjo je vseeno nadaljeval in nato trčil še v drog semaforja ter vozilo policije, ki je peljalo pred njim. Tudi v teh primerih je nastala materialna škoda.



Policistom je nato voznika uspelo ustaviti in mu preprečiti nadaljnjo vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 26-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem vozilu pa so bile nameščene ukradene registrske tablice, poroča Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana ter dodaja, da je voznik odklonil strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom mamil.



Vozilo so mu zasegli in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivih dejanj nevarne vožnje in tatvine.



Komentarji: