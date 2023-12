Bežal pred policisti in se zaletel v drevo

V noči na soboto so policisti pri Žuničih želeli ustaviti osebni avtomobil znamke BMW, latvijskih registrskih oznak, vendar voznik znakov policistov ni upošteval. Pospešeno je nadaljeval vožnjo proti Vinici, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznika, ki je poskušal peš pobegniti, so policisti ujeli in mu odvzeli prostost.

Za volanom je sedel 29-letni državljan Kazahstana, ki je v avtu prevažal štiri državljane Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, pišejo v poročilu PU Novo mesto.