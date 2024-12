Barabin se je v Kranju spravil na nič hudega sluteč poštni nabiralnik

Kranjski policisti so bili v ponedeljek okoli 9.30 obveščeni o poškodovanem poštnem nabiralniku na eni izmed pošt na območju Kranja. Po do sedaj zbranih obvestilih je storilec vanj odvrgel pirotehnično sredstvo in ga poškodoval. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Poziv občanom

Gorenjski policisti v zadnjem obdobju sicer sprejemajo več klicev občanov o moteči in nevarni uporabi pirotehničnih izdelkov po različnih krajih Gorenjske. Zato občane prosijo, da če zaznajo nepravilnosti v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov, naj si zapomnijo opis oseb, ki taka dejanja izvršujejo in to takoj sporočijo policistom najbližje policijske postaje ali na interventno št. 113. Gorenjski policisti še pozivajo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj.