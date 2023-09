V Celju rojeni slovensko-hrvaški državljan Dean Šarić je kriv kaznivega dejanja sodelovanja pri samomoru, se glasi sodba, ki mu jo je izreklo občinsko sodišče v glavnem mestu Hrvaške. Svoji stari materi Biseri je v Zagrebu, kjer živi njegova družina, 26. novembra 2017 kupil solno kislino znamke Meteor, ta pa jo je naslednje jutro popila. Odpeljali so jo v bolnišnico, v peklenskih mukah je umirala en dan. 7 mesecev pogojnega zapora je dobil. Proti zdaj 48-letnemu Deanu so zagrebški organi pregona vložili obtožbo pred tremi leti. V njej so zapisali, da ga je »26. novembra 2017 stara mati Biser...