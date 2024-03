Avtomobil popolnoma uničen, voznika odpeljali v bolnišnico (FOTO)

Sinoči nekaj čez 22. uro je v kraju Senovica v občini Šmarje pri Jelšah prišlo do prometne nesreče, ko je osebno vozilo zapeljalo s cestišča v obcestni jarek.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Šmarje pri Jelšah so zavarovali kraj nezgode, odklopili akumulator, očistili cestišče in nudili pomoč policiji in NMP Šmarje.

V dogodku se je ena oseba poškodovala in so jo odpeljali v SB Celje.