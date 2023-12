Avto se je prevračal, voznik huje poškodovan

V četrtek ob 20.01 je bila policija obveščena o hujši prometni nesreči na cesti Solkan – Trnovo (Mestna občina Nova Gorica).

Policisti so ugotovili, da je 26-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz Ravnice proti Solkanu: »Med vožnjo na omenjeni relaciji je zaradi neprilagojene hitrosti v blagem preglednem desnem ovinku z vozilom zapeljal desno na bankino in zadel v kamen ter drevo. Vozilo se je po trku prevrnilo in se prevračalo ter na koncu obstalo pod bankino.«

Poleg policistov PP Nova Gorica so na kraju posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka ter s tehničnim posegom vozilo postavili nazaj na cestišče.

Na kraju so pomoč nudili tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so predvidoma huje poškodovanega z reševalnim vozilom prepeljali najprej v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, nato pa na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Novogoriški policisti bodo zoper povzročitelja prometne nesreče uvedli prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Nova Gorica.