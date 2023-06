Avto s ceste in skozi ograjo: ustavil se je šele na dvorišču hiše

Danes nekaj po 13. uri je v naselju Vihre, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča, trčilo v dvoriščno ogrado in pristalo na dvorišču stanovanjske hiše.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in dajali prvo pomoč poškodovancema do prihoda reševalcev NMP Krško. Ti so ju oskrbeli na kraju nesreče in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UC Brežice, poroča uprava za zaščito in reševanje.