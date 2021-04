Auč! Kar se je zgodilo otroku v nakupovalnem središču v Kopru, vas bo zgrozilo

V četrtek ob 16.33 se je v nakupovalnem središču na Ankaranski cesti v Kopru zgodila grozljiva nesreča. Varnostnik je policiste PU Koper obvestil, da si je triletni otrok poškodoval roko na tekočih stopnicah.



Policisti so na kraju ugotovili, da je 3-letnik vstavil roko v režo, na mestu, kjer pritečejo stopnice navzdol, pri tem pa mu

se mu je roka zataknila med stopnice. Stopnice so se nato samodejno ustavile.



Posredovali so gasilci JZ GB Koper in prehospitalna enota Obala.



Reševalci so otroka, ki je trgovski center že zapustil, oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.



Otrok je lažje poškodovan, so sporočilu s PU Koper.

Komentarji: