Aretirali nevarno Slovenko: Marina je bila najbolj iskana ubežnica, takšna kazen jo čaka

Slovenski kriminalisti so v torek na območju murskosoboške policijske uprave izsledili in prijeli dalj časa iskano 34-letno Marino Kramberger, ki jo je slovenska policija uvrstila na seznam najbolj iskanih oseb v EU (EU Most Wanted).

Za Krambergerjevo, za katero je bila razpisana sodna tiralica in se je tudi dlje časa uspešno skrivala, so jo policisti po prijetju odpeljali v zapor.

Ena najbolj iskanih slovenskih ubežnic je bila obsojena več kaznivih dejanj obsojena na leto in tri mesece zapora. Ob tem je omenjena v času bega osumljena več drugih kaznivih dejanj goljufije, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let, piše GPU.

Ima veliko moč prepričevanja

Pred roko pravice je bežala vse od julija 2021, v tem času pa je večkrat kršila zakon.

Gre za serijsko goljufinjo, ki je s prevarami in lažnimi predstavljanji uspelo ljudi prepričevati o nakazilu večjih količin denarja, dolgoročnejšem najemu stanovanja in apartmajev ali posojilu avta, na koncu pa ni poravnala računov.

V Europolu so opozarjali, da običajno deluje v družbi še ene ženske, mednarodno tiralico so za njo razpisali novembra lani.