Ko so pred dnevi iz ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija sporočili, da so jih obiskali kriminalisti zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (v preiskavi bosansko-slovenskih nakazil), so navedli: »Kriminalisti so včeraj obiskali tudi prostore FC Olimpija in že drugič pregledovali poslovanje bivšega predsednika Milana Mandarića ter njegove ekipe za leto 2019.« V resnici pa je imela policija precej dela že po prihodu Mandarića v klub: ovadbe je njegovo vodstvo na policijo vložilo v letih 2018 in 2019, slednja je sodni epilog dočakala januarja le...