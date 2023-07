Afera podkupljivi policisti: ni znal pojasniti 50.000 evrov

Pred več kot tremi leti so na mariborskem okrožnem sodišču razkrili odmevno afero mejnih policistov, v katero je bil vpleten tudi (nekdanji) policist Postaje mejne policije (PMP) Zavrč Aleš Lesar. Kot so nam pojasnili na Posebnem oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), je Lesar s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Ta pa določa kazen v višini enega leta in treh mesecev zapora, a z dodatkom, da se ta izvrši z delom v splošno korist. Hkrati bo moral plačati še stransko denarno kazen, in sicer v višini 1200 evrov.

Aleš Lesar je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Obtožnica zoper Lesarja in še njegove štiri (nekdanje) sodelavce, vse iz PMP Gruškovje, Sebastijana Hozjana, Vlada Cefuta, Sama Lipovca in Damjana Žunka je postala pravnomočna decembra lani, letos pa so na mariborskem okrožnem sodišču stekli tudi predobravnavni naroki. Edini, ki se je odločil za priznanje krivde, je bil Lesar.

Obsojen je bil zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po četrtem odstavku 308. člena KZ-1: tujcem je omogočil nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem. Med hišno preiskavo so pri njem, kot je poročal Večer, našli potne liste, ki so bili že pripravljeni za žigosanje.

Potne liste so policistom dostavljali kurirji, vendar ne na območje mejnih prehodov.

»Potne liste so policistom dostavljali kurirji, vendar ne na območje mejnih prehodov. Do teh kontaktov je prihajalo zunaj mejnih prehodov. Vsak (osumljeni) policist je prejel potni list, ga obdelal, kot je bil zahtevek imetnika, torej z datumom vhoda v schengenski prostor in izhoda iz njega, in ta ožigosani potni list se je po isti poti vrnil na območje Avstrije in državljanom, ki so na tak način nezakonito bivali v schengnu,« so pred več kot tremi leti, ko so vse, razen Hozjana, za nekaj tednov strpali v pripor, razkrili na Generalni policijski upravi (GPU). V večini primerov naj bi šlo za državljane BiH. Državljani tretjih držav, ki so delali na črno v Nemčiji in Avstriji, naj bi za žig v potnem listu plačali po več sto evrov.

Legalno le do 27.500 evrov

Policisti so v hišnih preiskavah našli tudi 90.000 evrov gotovine. Večino te, 81.741 evrov, pri Hozjanu doma (denar naj bi imel spravljen v plastični vrečki ter zaprt v nočni omarici). Zato se je ta, ki mu tožilstvo v tej zadevi očita, da naj bi ob pomoči preostalih štirih policistov med 28. avgustom 2018 in 8. februarjem 2020 zagrešil kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter dve kaznivi dejanji prejemanja podkupnine, moral lani zglasiti še na pravdnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča.

Sebastijan Hozjan ob odhodu z ljubljanskega okrožnega sodišča FOTO: Aleksander Brudar

Na podlagi zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je namreč SDT zoper njega vložilo tožbo, v kateri mu je očitalo, da omenjenih 81.741 evrov izvira iz domnevno nečednih poslov. V finančni preiskavi, ki je sledila zaplembi denarja, namreč ni znal pojasniti, od kod mu glede na njegove mesečne prihodke toliko denarja.

Med pravdanjem je Hozjanu uspelo dokazati, da je na legalen način prišel le do 27.500 evrov, zato je v tajni poravnavi s tožilko Barbaro Lipovšek 54.241,21 evra, kolikor je na koncu znašal tožbeni zahtevek, pripoznal. »Na žalost jih ne morem dokazati ... Kaj naj naredim?« je ob odhodu s sodišča konec letošnjega marca celoten razplet pravdne zadeve komentiral Hozjan.

Med hišnimi preiskavami so zasegli tudi 19 potnih listin. FOTO: Policija