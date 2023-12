Afera, ki so jo razkrile Slovenske novice: zdravniška mafija zdaj obsojena

Zdravniška afera, ki so jo leta 2021 prve razkrile Slovenske novice, se je na Okrožnem sodišču v Kopru v ponedeljek končala s sklenjenim dokaznim postopkom. Zdravniku Bojanu Lovšetu iz Maribora, Tihomirju Pešiću iz Izole in Marjani Grosek Pšeničnik iz Ljubljane, pa je danes predsednica tričlanskega senata Tatjana Pavlovec izrekla sodbo. Krivi so, ker so so nezakonito izdali 1805 zdravniških spričeval, ki jih vozniki oziroma kandidati za voznike potrebujejo za pridobitev vozniškega dovoljenja. Njihov motiv je bil, tako sodišče, napolniti svoje žepe. Obsojeni so na zaporne kazni, ki pa jih bodo lahko odslužili z delom v javno korist.

Obročno bodo lahko plačali stranske denarne kazni, prav tako jim bodo odvzeli protipravno pridobljeno premoženjsko korist oziroma jo morajo vrniti v dveh letih, pridobljeno z izdajo zdravniških spričeval. Plačati bodo morali tudi sodne takse in stroške postopka. Tihomir Pešić je po mnenju sodišča goljufal štiri leta, Grosek Pšeničnikova pa kar šest let, vse v dogovoru s prvoobtoženim Lovšetom.

Zdravniki so se izgovarjali, da so bili v zmoti

Zdravnik specialist medicine dela Bojan Lovše je imel edini potrebno licenco in dovoljenje ministrstva za zdravje za opravljanje zdravniških pregledov za voznike in kandidate za voznike ter izdajanje zdravniških spričeval. Trojica pa je naštudirala, da bi lahko to mimo zakona in pravil to počela še nepooblaščeni zdravnik Pešić v Izoli ter zdravnica Grosek Pšeničnik v Ljubljani. Zdravniki so se izgovarjali, da so bili v zmoti in nevedni oziroma, da niso naredili nič narobe. V Izoli in Ljubljani so med leti 2008 in 2014 skupaj neupravičeno izdali 1805 spričeval., tako da je Lovše Pešiću izročil dva različna žiga svoje ambulante, Grosek Pšeničnikovi pa prazne liste s svojima žigoma ter podpisi.

Lovše je zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin dobil enotno kazen dve leti zapora, plačati mora 10.000 evrov kazni, vrniti 4525 evrov. Pešića so zaradi ponarejanja obsodili na enotno kazen enega leta in pet mesecev zapora, 6000 evrov denarne kazni, vrniti mora 19.595 evrov. Grosek Pšeničnik je sodišče zaradi ponarejanja naložilo leto in štiri mesece ječe, plačati mora tudi 4000 evrov kazni ter vrniti 26.100 evrov, ki jih mora nakazati na račun sodišča. Zaporno kazen lahko odslužijo z delom v splošno korist, denarne kazni pa lahko plačajo obročno, nezakonit zaslužek pa vrnejo v dveh letih.

