Zdravstveno ministrstvo je ugotovilo, da naj bi dva zdravnika splošne oziroma družinske medicine in medicine dela, prometa in športa, prvoobtoženi Bojan Lovše iz Maribora in Tihomir Pešić iz Izole, ter zdravnica splošne medicine iz Ljubljane Marjana Grosek Pšeničnik, svoje delo opravljali nezakonito. Dolgotrajna preiskava je pokazala, da naj bi od 2008. do 2014. v Izoli, Ljubljani in Mariboru kandidatom za vozniški izpit izdajali lažna spričevala. Sklenili da so dogovor, po katerem naj bi preglede kandidatov v ordinacijah soobtoženih opravljal Lovše, a jih je v resnici v Izoli opravljal Pešić...