69-letna planinka zaradi utrujenosti padla na tla, posredoval helikopter

V nedeljo se je poškodovala planinka iz Italije. 69-letna državljanka Italije se s partnerjem iz Bovca odpravila na Čuklo in med sestopanjem zaradi utrujenosti padla na tla.

Na kraj poletela dežurna ekipa GRS z Brnika

Ko so prispeli na planino Goričica, so poklicali na pomoč reševalce, saj starejša planinka iz Italije ni mogla več varno sestopiti v dolino. Na kraj je poletela tudi dežurna ekipa GRS z Brnika, ki so obnemoglo planinko in njenega moža s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v dolino in ju predali reševalcem GRS Bovec. Oba sta bila nepoškodovana.