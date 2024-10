64-letnik izgubil oblast nad motorjem, potnica hudo poškodovana

V nedeljo, 6. oktobra, nekaj pred 15. uro, so bili sevniški policisti obveščeni o padcu motorista na regionalni cesti v Loki pri Zidanem Mostu.

Ugotovili so, da je 64-letni motorist vozil iz smeri Radeč proti Sevnici. V nepreglednem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Huje poškodovano 61-letno potnico na motorju so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnice.

Okoliščine nesreče policisti še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev zoper povzročitelja ustrezno ukrepali.