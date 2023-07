Slovenijo pretresa zgodba o šestletnem dečku z Obale, ki je bil po obisku pri očetu pozitiven na prepovedane droge. Spremembe v otrokovem počutju in vedenju je opazila otrokova mati, ko je prišla ponj k očetu. Gledal naj bi jo s čudnimi očmi, bil zelo napadalen. Poleg tega sta ga močno bolela trebuh in glava. Po besedah matere njen prvošolček zadnjega pol leta večkrat krvavi iz nosu in ima pogosto angine. Trije testi Mati se je na poti domov ustavila v prvi lekarni in kupila test na droge, ta je v malčkovem urinu pokazal prisotnost kokaina. Sina je potem testirala še dvakrat, odpeljala ga je...