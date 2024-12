50-letnik s Kosova kradel na počivališču na južni ljubljanski obvoznici

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so bili v nedeljo okoli 11.30 obveščeni, da je na počivališču na južni ljubljanski obvoznici do parkiranega osebnega vozila pristopil moški in iz notranjosti vozila ukradel vrednejše predmete. Pri tem ga je zalotil občan in mu poskušal preprečiti dejanje, vendar je uspel s kraja zbežati.

Kmalu so ga prijeli

Na podlagi opisa so ga policisti kmalu prijeli v bližini kraja. Ugotovljeno je bilo, da gre za 50-letnega državljana Kosova, ki je bil za nujno potreben čas pridržan, nato pa bo zoper njega podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja drzne tatvine.