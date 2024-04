45-letnik grozil s plinsko pištolo

V nedeljo dopoldne so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz naselja Kerinov Grm, ker naj bi nekdo grozil s pištolo. Policisti so takoj odšli na kraj, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je 45-letni moški s pištolo grozil oškodovancu.

V poročilu so zapisali, da so ugotovili, da se osebi poznata in sta v sporu. 45-letnemu osumljencu so zasegli plinsko pištolo, zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje.