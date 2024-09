43-letnik vlomil v stanovanje, nato udaril lastnico in pobegnil. A to ni bilo vse ...

Kranjski policisti so v ponedeljek prijeli in ovadili 43-letnika, ki je osumljen roparske tatvine in vlomov v stanovanja v Kranju. V ponedeljek dopoldne je vlomil v stanovanje, si prilastil predmete in denar, nato udaril lastnico in pobegnil. Nadaljeval je z vlamljanjem v druga stanovanja, a so ga še istega dopoldneva izsledili in v torek priprli.

Državljan Bosne in Hercegovine iz Kranja

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, je 43-letni državljan Bosne in Hercegovine iz Kranja utemeljeno osumljen, da je v ponedeljek nekaj pred 9. uro nasilno vstopil v stanovanje, ga pregledal, si prilastil denar, mobilni telefon, ročno uro, nakit in druge predmete. Ko je odprl vrata spalnice, je v njej zagledal lastnico, ki se je ob tem prebudila in stekla za njim. Da bi obdržal ukradene predmete, jo je udaril v obraz in zbežal. Poškodovano lastnico so nato z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Osumljenec je nadaljeval z vlamljanjem v stanovanja večstanovanjskih stavb. V drugem stanovanju je ukradel prenosni računalnik, dokumente, mobilni telefon in druge predmete, s čimer je lastnico oškodoval za okoli 5000 evrov, ob vlomu v tretje stanovanje je zagledal občana in odšel, v četrto stanovanje pa je poskušal vlomiti, a mu ni uspelo, so pojasnili na PU Kranj.

Večino ukradenih predmetov vrnili oškodovancem

Policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih 43-letnik lahko storil, so še pojasnili na kranjski policijski upravi. Dodali so, da je za kaznivo dejanje roparske tatvine po kazenskem zakoniku predvidena zaporna kazen od enega do deset let, za kaznivo dejanje velike tatvine pa zaporna kazen do pet let.