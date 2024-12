43-letnica pijana kriva za nesrečo, 20-letnik vozil z 2,6 promili alkohola

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog v Brežicah v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da ima 20-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 1,23 miligrama alkohola (2,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročiteljica nesreče pod vplivom alkohola

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Dolenji vasi pri Krškem smo bili obveščeni v noči na soboto. Policisti PP Krško so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 43-letna voznica, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 47-letnega voznika, ki je ustavil pri rdeči luči na semaforju.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,99 miligrama alkohola (2,1 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili jo bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.