42-letnik najprej nasilen do partnerice, nato je povzročil še prometno nesrečo (FOTO)

Kranjskogorski policisti so v sredo popoldne obravnavali 42-letnega moškega, ki je bil nasilen do partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja. Policisti o dejanjih zbirajo obvestila in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s kranjske policijske uprave.

V večernem času pa je isti 42-letni moški kot voznik na območju Gozda Martuljka povzročil tudi prometno nesrečo, saj je zapeljal na nasprotno vozišče in z avtomobilom trčil v avtomobil voznika, ki je takrat pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. 42-letni voznik je avtomobil vozil pod vplivom alkohola (0,74 mg/l).

Alkotest je pokazal, da je vozil pijan. FOTO: Pu Kranj

Povzročitelju nesreče je bil odrejen strokovni pregled in v nadaljevanju tudi pridržanje do 12 ur. Zanj policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

V prometni nesreči nihče ni bil telesno poškodovan. Pomoč na kraju so nudili tudi gasilci.