40-letni Madžar tihotapil osem državljanov Turčije

V četrtek, 17. oktobra, nekaj pred 5. uro so črnomaljski policisti med opravljanjem nalog na območju Vinice ustavili voznika osebnega avtomobila seat leon bosanskih registrskih oznak.

Med postopkom so ugotovili, da 40-letni državljan Madžarske v vozilu prevaža osem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tri tujce je tihotapec prevažal v prtljažniku. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.