23-letnica spregledala rdečo luč, z motoristom je hudo

Včeraj ob 20.35 uri je v semaforiziranem križišču v Framu (občina Rače-Fram) na regionalni cesti prišlo do prometne nesreče z hudimi telesnimi poškodbami. 63- letni voznik motornega kolesa se je peljal po prednostni cesti, ko je pripeljal do semaforiziranega križišča, kjer so bili semaforji na utripu je pred njegovo vozilo iz neprednostne ceste zapeljala voznica (23) osebnega avtomobila.

Motorist je po trčenju padel in se hudo telesno poškodoval ter je bil odpeljan v UKC Maribor kjer je ostal na zdravljenju. Policisti bodo zoper voznico osebnega avtomobila podali kazensko ovadbo, sporočajo s PU Maribor.