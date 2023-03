22-letnik vozil pod vplivom kokaina, a to ni bilo vse, kar so ugotovili policisti

Te dni okoli pol devetih zvečer sta piranska policista v Portorožu med kontrolo prometa ustavila osebni avtomobil z goriškimi registrskimi tablicami. Brez veljavnega vozniškega dovoljenja ga je vozil 22-letnik iz Vipave.

Ker sta posumila, da je pod vplivom prepovedanih drog, sta mu odredila postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov prepovedanih drog; pozitiven je bil na kokain. Odrejeni strokovni pregled z odvzemom telesnih tekočin je voznik odklonil.



V nadaljevanju je policist v prtljažniku opazil belo vedro, v katerem je bilo več PVC-vrečk, iz njih pa je močno dišalo po travi. V vedru je bila tudi gramska tehtnica. Zaradi količine in načina pakiranja snovi, za katero je obstajal sum na prepovedano drogo, so mu odvzeli prostost. Privedli so ga na Policijsko postajo Piran, kjer so mu zasegli še 0,55 grama amfetamina. Po opravljenem preliminarnem testu so ugotovili, da je za namen prodaje hranil skupaj 49 gramov konoplje.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru so opravili hišno preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih osumljeni uporablja v Vipavi. Zasegli so še štiri manjše pakete prepovedane konoplje, ki je bila pripravljena za nadaljnjo preprodajo, in pet nabojev kalibra 0,22.

Po končani preiskavi so 22-letnika izpustili na prostost, kazenska ovadba bo zoper njega podana po redni poti, še sporočajo s koprske policijske uprave. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedanih drog so mu zasegli osebni avtomobil ter na okrajno sodišče podali obdolžilni predlog. Zaradi nedovoljene posesti nabojev ga čaka prekrškovni postopek.