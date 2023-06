21-letnik zgrmel v globino, odpeljal ga je helikopter

Blejski policisti so bili včeraj okoli 13.10 obveščeni o nesreči pri delu. Po prvih podatkih je 21-letni delavec podjetja, med vzpenjanjem po lestvi do strehe stavbe spodrsnilo in padel v globino z višine okoli 5 metrov.

Delavec se je pri tem telesno poškodoval. Prvo pomoč mu je na kraju nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo do ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo.

Obveščen je bil delovni inšpektor, policisti pa zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.