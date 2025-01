20-letnik kradel z mladoletnikoma, policija jim je stopila na prste

Novomeški policisti in kriminalisti so preiskali več vlomov na območju Posavja, Dolenjske in Ljubljane. Odvzeli so prostost mladoletnikoma iz naselja v okolici Brežic in 20-letniku iz okolice Novega mesta. Dvajsetletnika, ki je zaradi istovrstnih kaznivih dejanj prestajal pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku na Okrožno sodišče Krško. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Kot pojasnjujejo, so januarja na območju Posavja in Dolenjske obravnavali več vlomov v poslovne prostore. »Storilci so vlamljali v nočnem času in iz objektov kradli denar, mobilne telefone in tobačne izdelke. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da so v začetku januarja vlomili v poslovne prostore na območju Rake in ukradli denar in hitre srečke. V isti noči so vlomili v prodajalno v Podbočju, a so zaradi sprožitve alarmne naprave pobegnili.«

Dvajsetletnik je 22. januarja vlomil v poslovne prostore na Podbevškovi ulici v Novem mestu in ukradel blagajno z denarjem. Na Seidlovi cesti v Novem mestu je vdrl v prodajalno in poskušal ukrasti blagajno, a je zaradi sprožitve alarma pobegnil.

Kriminalisti trojico sumijo najmanj treh vlomov tudi na območju Ljubljane. V noči na 7. januarja so vdrli v lokal, prodajalno in kiosk ter odnesli mobilni telefon, tobačne izdelke in več pločevink s pijačami. Povzročili so za več kot 17.000 evrov škode.

Na podlagi zbranih obvestil in forenzičnih dokazov so novomeški kriminalisti kaznivih dejanj osumili 20-letnika in dva mladoletnika. V nadaljevanju so pridobili odredbo sodišča in zasegli nekatere predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Nadaljujejo intenzivno preiskavo, zbiranje obvestil ter preverjanje povezav storilcev z več drugimi vlomi na območju Posavja in Dolenjske.