18-letnica spregledala pešca na prehodu

Kranjski policisti so včeraj ob 19.30 obravnavali 18-letno voznico avtomobila, ki je spregledala pešca na prehodu in trčila vanj. Pri tem je pešec padel in se telesno poškodoval. Na kraju nesreče ga je oskrbelo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so povzročiteljici izdali plačilni nalog, sporočajo s PU Kranj.

Pestrih 48 ur

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 48 urah sprejel 81 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 39, od tega devet s področja prometne varnosti, eden zaradi prometne nesreče s telesnimi poškodbami in štirje zaradi prometnih nesreč z materialno škodo.