Komentar Tomaža Miheliča: Stop rasizmu!

Ljudje so besni, čemur botruje morje razlogov. In kadar so potisnjeni na dno, se odzovejo z napadi, za zdaj še verbalnimi, čeprav je od groženj do dejanj potrebna le iskrica. Te pa v zadnjem času kreše mali miselni piroman, ki v svojih poslanskih mandatih ni storil kaj prida za naš narod, razen da ga konstantno poskuša še bolj skregati med sabo. Ob tem se moramo zahvaliti Trumpu in njegovi zapuščini, kot vsesplošni spodbudi svetovnega prebivalstva, da se več ne skriva pod belimi rjuhami, ampak ponosno razkrije svojo identiteto pri oznanjanju pripadnosti rasistični mentaliteti. Tako vsaj vemo, koliko pripadnikov premorejo goreči nasprotniki temeljnih načel ustave in deklaracij o človekovih pravicah. Biti zaplankan, ignorantski, aroganten kreten je postal statusni simbol skrajnih radikalnih politikov in posledično tudi njihovih privržencev, ki jih nagovarjajo z najbolj obskurnimi izjavami, zapisi, pamfleti.



Denimo da v Evropo sodijo samo svetlopolte ženske z različnimi odtenki las, je v bero rubrike »kako nizko seže človeški primitivizem« prispeval sekretar, čigar ego je napihnjen vsaj tako kot njegova glava in se mu že iz priimka razbere, da je en navaden »nič«. Čeprav se naziv njegove funkcije s poudarkom na drugi »e« bere, kot da gre za nekoga, ki skrbi za sekrete oziroma stranišča, bi temu skoraj lahko pritrdili, glede na umazane parole, po katerih je zaslovel. In to so najvidnejši predstavniki naše ljube kokoške, z velikimi sanjami, da bo postala druga Švica, zdaj pa se vse bolj spogleduje z nazadnjaškimi, oprostite izrazu, »vukojebinami« tretjega sveta, kjer se na najvišjih državniških pozicijah posmehljivo obračunava s človeškim dostojanstvom.



Naj se sliši še tako napihnjeno, pretirano, skrajno, a če bo tovrstno razpihovanje nestrpnosti ostalo nekaznovano, se bomo počasi znašli na seznamu zloglasnih držav, kakršne so Zimbabve, Eritreja, Sudan in Severna Koreja. Nekateri izpostavljeni evropski veljaki so že oznanili, da je Slovenija pristala na njihovem spisku dežel, ki so jih nekoč globoko spoštovali in občudovali, zdaj pa jih ne želijo več obiskati, saj je zašla v temačno ero sovraštva. Precej strašljiva in apokaliptična je misel, da nas lahko pred takšnimi družbenimi defekti reši še en virus, le da bo ta napadel izključno tiste z genskim defektom za nagnjenost k rasizmu, mizoginiji in drugim oblikam sovražne nastrojenosti. Na Novi Zelandiji je minister samoiniciativno odstopil, ker so ga dobili, kako se je brez maske sprehajal po obali, pri nas pa funkcionar z davkoplačevalsko plačo odkrito simpatizira z naci-fašistično idejo o eni rasi, pa se ne zgodi nič!



Einsteinova teorija o neskončni neumnosti, ki se prepogosto izrodi v čisto zlo, se dviga v nebo in geslo francoske revolucije, da se moramo neumorno boriti za svobodo, enakost, bratstvo, nas mora zbuditi iz zimskega spanja. Da so stvari še bolj kontradiktorne, se vse to dogaja v času, ko po celem svetu vrtijo božično reklamo spletnega giganta Amazon, v kateri glavno vlogo igra temnopolta balerina, vsi kadri pa so bili posneti v Ljubljani! Mah, nič kaj dobrega se nam ne obeta, če bomo zagovarjali to nazadnjaško miselnost, ki je z difuzno svetlobo bledoličnežev marsikomu že zaslepila pogled.