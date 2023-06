Komentar Tine Horvat: Raj z vonjem po fekalijah

Na hrvaškem popotniškem portalu PunKufer so ta teden objavili seznam 10 mest, v katerih so turisti po obisku najbolj razočarani. Gre za kraje v naši sosednji državi, ki so opevani na družabnih omrežjih in jih pogosto uvrstijo v razne izbore kot najlepše, a v resnici pri obiskovalcih pustijo grenak priokus. Ne toliko zaradi cen, najbolj so razočarani zaradi izjemnega navala obiskovalcev. V Splitu je tako menda zaradi gneče nemogoče zares uživati, na čudovitih plažah Makarske je treba preskakovati brisače, če sploh hočeš do vode, in se stiskati med Francozi, ki kadijo cigareto za cigareto. V Dubrovniku se po mnenju turistov potovanje spremeni v čakanje v vrsti, v Opatiji pa so nekatere zmotile visoke cene, betonske plaže in vonj morja, ki ne diši tako lepo kot nižje ob obali. Edina manj utemeljena pripomba, o kateri poročajo na omenjenem portalu, je, da so plaže na Hvaru polne ježkov in ostrih skal.

Ko sem se včeraj zjutraj po službeni dolžnosti že precej počasi v dolgi koloni prebijala do Bleda, sem razmišljala, da so verjetno zaradi enakih razlogov, če izvzamemo morske ježke, mnogi razočarani tudi nad Slovenijo in našimi najbolj sanjskimi in oh in sploh destinacijami.

Spraševala sem se, koliko takšnih bo letos, ko se vsej Evropi napoveduje najbolj nora turistična sezona doslej, in v mislih že delala svoj seznam kotičkov, v katere ta množični naval, tako vsaj upam, ne bo pljusknil.

Predvsem ne razumem, zakaj se vsi naši turistični strategi še vedno na vse pretege trudijo, da bi z raznimi kampanjami, akcijami in gesli še povečali prepoznavnost Slovenije kot zelene destinacije. Ali nismo že več kot očitno mnogo preveč prepoznavni in nam prav ta prepoznavnost, ki k nam privede horde turistov, že močno škoduje?

Samo spomnimo se na prometne zastoje na naših avtocestah in skozi turistično prepoznavne destinacije. In koliko povsem nezelene pločevine se nabere celo v visokogorju, na Vršiču in v Vratih pod Triglavom.

Kdor je šel na vrhuncu sezone na Triglav, ima v spominu zastoje na grebenu in smrad po fekalijah v Triglavskem domu na Kredarici, kjer že razmišljajo o omejitvah števila prenočitev. Prav tako po fekalijah sredi poletja zaudarja okolica Bohinjskega jezera, ki je na vrhuncu sezone bolj motna mlakuža kot alpski biser.

Mi pa še vedno, znova in znova, vabimo k nam tuje turiste, češ da smo pravljično lep zeleni raj.