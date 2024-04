Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Človek – zver

Danes je sreda, dan, za katerega je spletni komentator, ki si je nadel ime 'slava Rusiji', napovedal strelski pohod na eni od slovenskih osnovnih šol. Upam, da je bila grozljiva napoved pod objavo o strelskem pohodu na Finskem le slaba šala in da bo danes na naših šolah mirno.

Je pa tak zapis bolje jemati resno, četudi se bo, upam, izkazal le za nepremišljeno kavč izzivanje in brezglavo šopirjenje po spletu. Zato tudi poziv policije k ukrepanju oziroma k večji previdnosti, saj bi bil pozneje, če bi res do česa prišlo, pa se ob komentarju ne bi odzval nihče, vsak očitek o neukrepanju prepozen.

Zgledi vlečejo, to je jasno. Očitno pri nekaterih slabi še bolj kot dobri. Na srečo nismo v Ameriki, kjer so v dobrega pol stoletja zabeležili skoraj 200 strelskih napadov po šolah, a da ameriški stil obračunavanja in razmišljanja ni tako daleč, kažejo posamični primeri, ki odsevajo tudi pri nas, upajmo, da le v zastraševanju. Da je človek prava zver, brez čustev in empatije, vse bolj spoznavamo tudi v našem vsakdanu.

Umori, ki smo jim priča zadnje dni, kažejo, kako krut in surov je lahko človek.

Umori, ki smo jim priča zadnje dni, kažejo, kako krut in surov je lahko človek, in to celo do osebe, ki mu je še nedolgo tega pomenila največ na svetu, ne razmišljajoč o posledicah niti o otrocih, ki bodo zaznamovani za vse življenje. In to zgolj zaradi lastnih egoističnih interesov, ki edino rešitev vidijo v pokončanju drugega. Ne glede na to, da si bo usodo s tem zapečatil sam.

V svoji poklicni poti sem, na sodniji, seveda, srečala veliko morilcev, tudi dva najbolj razvpita – Metoda Trobca in Silva Pluta. In ob vsakem, ko z vklenjenimi rokami stopi pred roko pravice, se vedno znova vprašam, kakšna zver se lahko prebudi v človeku, pa čeprav na zunaj kaže urejeno in prijazno podobo. In ta zver se v človeku zdaj, ko se zaradi norega tempa življenja svet vrti še hitreje kot kdaj prej, pokaže še večkrat in še v bolj kruti ter surovi obliki.

Tako kot se je nedavno zgodilo v Srbiji, ko naj bi možakarja, namesto da bi pomagala povoženi deklici, otroka pokončala in hotela za svojim bolnim početjem zakriti vse sledi. Ko bi se iz napak vsaj česa naučili, pa se ne. Priča smo le novim in novim grozodejstvom.