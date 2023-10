Komentar Siniše Uroševiča: Poteza za mir v hiši

Kdor pozna Maribor, naše drugo mesto po velikosti in pomembno središče severovzhoda dežele, si je hitro na jasnem, kako nogometna žoga razvnema čustva lepega dela prebivalstva pod Pohorjem. Pa ne le tam: uspehi pubecov v vijoličnih dresih so navdušili še marsikoga po drugih slovenskih regijah, odličen marketing v Ljudskem klubu z dvema ličnima trgovinama za privržence pa so edini slovenski klub, ki je doslej nastopal v skupinskem delu nogometne lige prvakov postavili, izstrelili krepko nad domačo konkurenco tudi ob igrišču.

Do tu vse lepo in prav – toda ko se prav na zelenici, in nato posledično ob njej, zgodba sesuva, kar se zdaj na levem bregu Drave dogaja že dolgo, vsaj eno leto, vzhičenost s tribun izginja, klub pa na temeljih uspehov preteklosti mora iskati rešitve in preprosto prekiniti črni tekmovalni niz. In tako so včeraj uradno v Ljudskem vrtu potrdili tisto, kar si je armada vijoličnih privržencev že dolgo želela – na trenersko klop se vrača Ante Šimundža!

Domači strokovnjak, septembra 1999 prvi strelec za vijolične v ligi prvakov, pozneje trener še moštva v tem prestižnem tekmovanju. Kot Štajerec je pisal zgodovino tudi z Muro in jo kot edini doslej odpeljal na slovenski nogometni vrh. Med ljudstvom je priljubljen, stroka doma mu prizna, da je nogometno zelo dobro podkovan, občutek ima za vodenje in motivacijo. Če bi takole čez prst ocenili – NK Maribor v tem trenutku nima boljše izbire za svojega rešitelja na klopi.

Ante Šimundža je najboljša izbira za sedanji NK Maribor, toda šport skriva številne pasti.

Toda pozor! Preteklost nas prav na slovenski športni sceni uči, da vrnitev uspešnega stratega ne pomeni tudi nujno ponovitve velikih dejanj. Srečko Katanec se v svojem drugem mandatu s slovensko nogometno reprezentanco le ni uvrstil na veliko tekmovanje, novi podvig Matjaža Keka zdaj še čakamo. Tudi Matjaž Kopitar po vrnitvi ni ponovil sanjske zgodbe z risi o uvrstitvi na olimpijski hokejski turnir. In še bi lahko naštevali.

Šport skriva številne pasti in ovire, toda za začetek, torej za mir v hiši in novo vijolično samozavest, pa je včerajšnja novica iz Maribora vsekakor vredna aplavza.