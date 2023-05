Komentar Siniše Uroševiča: Kapetanova beseda šteje

Uvod v svetovno prvenstvo v hokeju na ledu v Areni Riga, prizorišču, kjer igra slovenska reprezentanca, senzacije ni prinesel. Naši risi so si brusili kremplje, toda švicarski in kanadski plen sta bila vendarle predaleč. Po dnevu oddiha se bodo danes slovenski hokejisti pomerili z bolj primerljivimi norveškimi reprezentanti, priprave na pomembno tekmo zahtevajo popolno zbranost prav vseh v reprezentančnem taboru, tudi spremljevalcev ob igrišču.

Med njimi je zdaj drugo leto zapored tudi Tomaž Razingar, kapetan risov v burni petletki njihovih vzponov in padcev, med katerimi pa vsekakor najbolj ostajata v spominu zgodovinska uvrstitev na olimpijski turnir in nato v Sočiju še skok v četrtfinale. Hokejist s pisano mednarodno kariero je ohranjal spoštovanje in priljubljenost med soigralci, zato nikakor ne preseneča, da ga je selektor Matjaž Kopitar kot nekdanjega kapetana povabil v strokovni štab. Tomaževe analize igre so mu v pomoč, morda pa celo še bolj navzočnost v pogovorih z reprezentanti, med katerimi je vsaj polovica teh, ob katerih je bil nekoč v dresu s kapetansko oznako C.

»Veliko se pogovarjamo, res je pomembno, da fantje zaupajo trenerju. In prek mene, ki jih res poznam, najbrž kakšno stvar lažje prenesejo. Vsi smo tu zato, da dosežemo uspeh,« mi je govoril nekdanji kapetan risov, zdaj član pisanega strokovno-spremljevalnega štaba. Dejansko se po tej plati slovenska reprezentanca približuje najboljšim, med drugim ima zdaj dva trenerja vratarjev ter nenehno dvojec na tribuni za natančno analizo treninga in tekem.

Obstajajo pa tudi pomembni dejavniki na želeni poti k uspehu, ki jih ni mogoče le narisati na papir in takoj uresničevati. Medosebni odnosi in pristop so pogosto ključ do zmage tudi v športu in tega se očitno zavedajo pri slovenski reprezentanci. Selektor z bogatimi izkušnjami in spoznanji zato ni naključno k ekipi povabil nekdanjega kapetana. Ki je ambiciozen in uspešen tudi na drugih področjih. Predvsem pa doma z družino ter v gostinstvu in turizmu, značilnima za njegov Bled.