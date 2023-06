Komentar Mitje Felca: (So)odgovornost

Torkova tragedija, ko je malček umiral in tudi umrl v razbeljeni pločevini, iz dneva v dan dobiva nove grozljivejše podrobnosti. Med drugim to, da so pri mami in njenem partnerju tako v hiši kot osebnemu avtomobilu našli več mamil, ki jih menda nista le zlorabljala, ampak tudi preprodajala.

Kaj sta v usodnih urah počela mama in njen partner, uradno še ni znano. Ulica ju je že obsodila, ne nazadnje prvi sumi nakazujejo, da malčkova smrt ni posledica nesrečnega naključja, ko bi otroka morda le »malo pustila v avtu, da oddremlje do konca«. Tragična zgodba se izrisuje v smer, da je bil nesrečni malček zanemarjen. Da se to ni zgodilo prvič. Če bo policijska preiskava potrdila, da je bil res že večkrat v smrtonosni pasti v avtomobilu, so besede lahkomiselnost, brezbrižnost in malomarnost – policisti preiskujejo sum povzročitve smrti iz malomarnosti – daleč premile.

Otrok je v prvi vrsti odgovornost, ne le nekakšen bankomat v obliki otroških dodatkov.

Našemu uredništvu se je javil dolgoletni prijatelj pridržanega partnerja dečkove mame. Povedal je, da je kot anonimni vir pred časom prijavil enako početje, ki je zdaj vodilo v smrt. Da je mama otroka brez nadzora pustila v vozilu, se je po njegovih besedah zgodilo že večkrat. Odgovor pristojnih ni presenetil. Preverili so, ampak podlage za ukrepanje pa da ni bilo.

Drži, da se prav vsake družinske tragedije ne da preprečiti. Drži tudi, da so v prvi vrsti starši tisti, ki morajo čuvati otroke, ne pa da vmes posega država s svojo represivno funkcijo. Ta mora biti v skrajni sili. Problem je, ker bi lahko obstajali kakšni vmesni mehanizmi. No, saj morda obstajajo. Zlasti bi morala tako policija kot CSD, ter seveda druge službe, vselej objektivno narediti inventuro primerov, za katere obstaja najmanjši sum, da je nekaj hudo narobe in da je otrokovo življenje morda ogroženo, ali pa je sodni postopek kasneje razkril, da je nekdo v sistemu zatajil že prej. Življenje je preveč dragoceno.

FOTO: Shutterstock

Otrok je v prvi vrsti odgovornost, ne morebiti le nekakšen bankomat v obliki otroških dodatkov in drugih socialnih transferjev. To pa je naloga države in družbe kot celote, da (bodočim) staršem to ne le pove, ampak tudi pokaže.