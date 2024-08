Komentar Miše Terček: Kdo bo zmagal?

Po poletnih počitnicah, natančneje septembra, bomo lahko na malih (in večjih) zaslonih spremljali dve pompozni tradicionalni podelitvi nagrad. Prva bo 11. septembra, in sicer na programu MTV, druga pa 15. septembra na TV-mreži ABC (naslednji dan bo tudi streaming na platformi Hulu). Veledogodka bodo, seveda, prenašale tudi druge televizijske mreže po svetu, pa tudi spletni ponudniki.

Tovrstni šovi sicer niso več to, kar so bili, še posebno glede gledanosti ne, imajo pa še vedno novičarsko težo za nominirance in zmagovalce. TV-serije, ki prejmejo nagrado emmy, ki je nekakšen oskar malih zaslonov, so s tem za vedno ovekovečene in zapisane v zgodovino, enako velja za kipce glasbene postaje MTV, ki selekcionirajo najboljše videospote leta. Čeprav imajo v zadnjih letih oz. v internetni dobi več ogledov na spletu in družbenih omrežjih, je še vedno pomembno in koristno, da se tradicija programa, ki je glasbene spote pravzaprav populariziral, nadaljuje. Ne glede na to, da gre v resnici za precej širši kontekst in da je podelitev VMA (Video Music Awards) postala kot vsak drugi šov za zvezdnike na rdeči preprogi, je rdeča nit še vedno nagrajevanje najboljših glasbenih »filmčkov«.

Emmyje bodo prenašali v živo iz Los Angelesa, zadnji krog glasovanja za 76. podelitev nagrad pa je predviden do konca tega tedna. Največ nominacij je letos prejela uspešna dramska serija Shogun, ki je gledalce popeljala na Japonsko v zgodnjem 17. stoletju. S 25 možnostmi za kipce je prehitela serijo The Bear, ki je dobila 23 nominacij, z 21 nominacijami pa sledi serija Only Murders in the Building.

Serija Shogun, prirejena po zgodovinskem romanu Jamesa Clavella, prikazuje zapleteno dvorno politiko fevdalne Japonske. Glasovalcev televizijske akademije od nominiranja igralske zasedbe japonskih junakov in zlikovcev ni odvrnila obsežna uporaba podnapisov v seriji (v neagleško govorečih delih sveta smo tega sicer vajeni že desetletja, očitno pa se zdaj tega vedno bolj privajajo tudi ameriški gledalci, saj se je kakovost neameriških TV-serij močno zvišala). Med njimi sta tudi glavna igralca Anna Sawai in Hiroyuki Sanada, ki sta ocenila, da so nominacije za emmyje odlična priložnost, da svojo kulturo delijo s svetom.

V kategorijah drame je Shogun pristal v konkurenci z zadnjo sezono Netflixove britanske kraljeve sage Krona in Applovo serijo The Morning Show, v kateri igra Jennifer Aniston. Vanjo pa se denimo ni uvrstila serija HBO z Jodie Foster v glavni vlogi Pravi detektiv: Nočna dežela, ki je sicer prejela skupno 19 nominacij. Serija The Bear je medtem zasedla vrh v kategoriji televizijske komedije in se s 23 nominacijami zapisala v zgodovino (prejšnji rekord iz leta 2009 je držala serija 30 Rock Aleca Baldwina). Letos ji konkurirajo serije, kot so Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building in Curb Your Enthusiasm. Tako The Bear kot Shogun prihajata s kanala FX.

Pri Emtivijevi podelitvi nagrad za najboljše videospote, ki bo letos v New Yorku, pa z desetimi nominacijami vodi ameriška pop pevka Taylor Swift. Osem jih je prejela za videospot za pesem Fortnight, poleg tega si je prislužila še nominaciji za najboljšo izvajalko leta ter za najboljšo pop izvajalko leta. V konkurenci za najboljšo izvajalko oziroma izvajalca leta se bodo z dotično pevko, ki obenem velja za eno najvplivnejših oseb na svetu, pomerili še Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter in SZA. Šov pa bo povezovala raperka Megan Thee Stallion. Pestro bo!