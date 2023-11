Komentar Miše Terček: Doživel in preživel

Zgodbe o težavah s soočanjem s slavo in hudimi odvisnostmi praviloma v glasbeni industriji prihajajo iz bolj rockerskih vod. Tudi urbane legende in kontroverzni popkulturni miti so večinoma zrasli na zelnikih divjih glasbenih skupin, znanih po hedonističnih zabavah in nemalokrat tudi po incidentih, ki so se v precej primerih končali tragično.

Zato so številni glasbeniki in glasbenice svoje življenje končali pred 30. letom – živeli so (pre)hitro in umrli (pre)kmalu. Seznam je predolg, da bi naštevali vse, a o dotični tematiki na tem mestu pišemo, ker so bili po »problematičnih« glasbenih zvezdnikih posneti premnogi dokumentarni filmi, televizijske serije in filmi.

A to, da se odvisnosti, ekscesi, tragične zgodbe dogajajo bolj v rockerskih vodah, je pravzaprav stereotip, saj samouničevanje ne izbira poklica, področja in tudi ne glasbenega žanra. Med poslušalci (ali bolje: gledalci) pop glasbe je razširjeno prepričanje, da so tako imenovani boy bandi (fantovske vokalno-plesne skupine, ki jih praviloma sestavijo in tržijo založbe, katerih edini namen je z njimi zaslužiti ogromno denarja ter ustvarjati nove najstniške pop idole) vzorni fantje, ki se ne vdajajo mamilom in alkoholu ter se ne udeležujejo divjih oziroma razuzdanih zabav.

To lažno prepričanje na glavo postavi zadnja dokumentarna televizijska serija o Robbieju Williamsu, nekdanjem članu fantovske skupine Take That, ki so jo v Veliki Britaniji tržili kot najbolj priljubljeno zasedbo po Beatlih. Robbieja so na avdiciji za omenjeni boy band izbrali, ko je štel komaj 16 let. Bil je najmlajši od članov, a obenem tudi najbolj priljubljen. Slava in prepoznavnost sta v njegovo vznemirljivo novo življenje kmalu prinesla številne težave in kmalu je med člani postal tudi najbolj problematičen.

Tabloidi so ga naravnost oboževali, saj je vsak dan storil kakšno »neumnost«, živel je pač svoje najstniške sanje – izustil je, kar mu je prišlo na misel, ter se obnašal, kakor koli se je hotel. Slednje po navadi ni naletelo na najboljši odziv pri sočlanih skupine, saj so trdili, da s svojim obnašanjem slabo luč meče tudi na njih, menedžment pa je trdil, da blati blagovno znamko, v katero so vložili veliko denarja.

Dokumentarna serija o Williamsu, ki jo lahko te dni gledate na Netflixu in ki je po priljubljenosti med TV-vsebinami trdno zasidrana na prvem mestu, razkriva njegovo zgodbo iz prve roke. Robbie pregleduje stare posnetke in podoživlja svoje prve odrske korake, prve odvisniške izpade, vzpone in padce.

Iskrena izpoved zvezdnika, ki je, potem ko je zapustil Take That, lansiral svojo samostojno kariero, pri čemer je bil najprej neuspešen, kasneje pa je postal celo večji od svoje primarne fantovske skupine, je na trenutke srce parajoča, obenem pa gledalcu vpliva upanje, da se da prebroditi marsikatero težavo, za katero se sprva zdi, da je morda usodna. Robbie Williams, danes družinski človek, odkrito spregovori tudi o svoji bitki z nespečnostjo in še marsičem drugem.

Sveža dokuserija v štirih epizodah nas popelje v intimni svet zvezdnika, ki sta ga slava in denar skoraj pahnila čez rob kot številne njegove predhodnike. Nekako mu je uspelo preživeti. A ne brez posledic. Danes je zrelejši, bolj razmišljujoč in samoreflektiven ter se pripravljen soočiti s svojo burno preteklostjo, ki nekako še vedno kroji njegov vsakdan.

Robbie Williams zdaj stoji kot opomnik vsem tistim, ki se borijo z odvisnostmi, obenem pa jim vliva upanje, da je mogoče doživeti, preživeti in nato povedati zgodbo. Prisluhnite ji. Priporočamo. Po ogledu te serije ga nikoli več ne boste videli v isti luči.