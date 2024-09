Komentar Mihe Šimnovca: Številni upi na pohodu

Zdaj je konec ugank. V Mercedesovi ekipi formule 1 so potrdili, da bo sedež sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki se bo po koncu sezone preselil k Ferrariju, prihodnje leto dobil Andrea Kimi Antonelli.

Italijanski najstnik, ki je 25. avgusta praznoval 18. rojstni dan, velja za zelo nadarjenega dirkača. Nase letos opozarja v formuli 2, svojega petkovega ognjenega krsta v kraljevskem avtomobilističnem razredu pa ne bo ohranil v najlepšem spominu. Že v drugem (hitrem) krogu uvodnega prostega treninga pred VN Italije je zletel s steze v Monzi in pri tem dodobra uničil srebrno oziroma črno puščico.

A v nemškem moštvu z vodjo Totom Wolffom na čelu kljub temu močno verjamejo v Antonellija. Že pred 18-letnim Italijanom pa je v formuli 1 zablestelo več najstnikov. Nizozemski šampion Max Verstappen, ki lovi že četrto zaporedno lovoriko, se lahko pohvali z naslednjimi mladostnimi rekordi v F1: med drugim je najmlajši udeleženec dirke (17 let in 166 dni), najmlajši zmagovalec (18 let in 228 dni) in najmlajši z najhitrejšim krogom dirke (19 let in 44 dni).

Tudi na nedavnih olimpijskih igrah v Parizu so vidne vloge v nekaterih športih igrali golobradi mladeniči in mladenke. V rolkanju – tako uličnem kot v parku – nobena dobitnica kolajne ni bila starejša od 16 let; v prvi disciplini se je, denimo, z najžlahtnejšo lovoriko ovenčala šele 14-letna Coco Jošizava. Komaj 16-letni Quincy Wilsom je bil v francoski metropoli član zmagovite štafete ZDA v teku 4 x 400 metrov, Kanadčanka Summer Ann McIntosh pa si je še pri 17 letih priplavala kar štiri odličja, od tega tri zlata. V kombinaciji športnega plezanja se je na Olimp – tako kot, mimogrede, 25-letna Janja Garnbret, ki je bila prvič svetovna prvakinja že pri 17 letih – zavihtel tudi 19-letni Britanec Toby Roberts. Na letošnjem nogometnem euru so prav tako navduševali tudi najstniki s tedaj še 16-letnim Špancem Laminom Yamalom na čelu.

Zanimivo, da v (moških) smučarskih skokih, ki so dolgo veljali za šport, v katerem kraljujejo peresno lahki mladeniči, zdaj teh ni v ospredju. Veliki kristalni globus je v minuli zimi že tretjič osvojil Avstrijec Stefan Kraft, ki je maja dopolnil 31 let, najvišje uvrščeni najstnik v skupnem točkovanju za svetovni pokal pa je bil njegov 18-letni rojak Stephan Embacher na 39. mestu.