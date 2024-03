Komentar Mihe Šimnovca: Srečno, Peter!

Letošnji finale svetovnega pokala v Planici bo prav poseben. In to iz več razlogov: naša slavna dolina pod Poncami namreč praznuje 90. obletnico mednarodnih tekmovanj v smučarskih skokih, poleg tega bodo tokratno prireditev na tamkajšnji srednji napravi (HS-102) z zadnjo preizkušnjo v sezoni popestrile najboljše skakalke, spektakel na letalnici bratov Gorišek (HS-240) pa bo minil v znamenju slovesa slovenskega šampiona Petra Prevca.

Z 31-letnim orlom iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki si je družinsko gnezdo spletel v Radovljici, bo svojo blestečo kariero sklenil eden od naših najuspešnejših športnikov in po večini meril najboljši skakalec, ki je luč sveta ugledal na sončni stran Alp. »Zgolj« po številu velikih kristalnih globusov je pred njim Primož Peterka, ki se je skupne zmage v svetovnem pokalu veselil dvakrat (v sezonah 1996/97 in 1997/98), medtem ko je najstarejši od bratov Prevc šampionski pokal visoko v zrak dvignil enkrat. To mu je uspelo v nepozabni zimi 2015/16, v kateri je pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

V tisti težko ponovljivi sezoni je namreč Peter ob velikem kristalnem globusu poletel še do zlatega orla na novoletni turneji, naslova svetovnega prvaka v poletih na Kulmu in tretje zaporedne skupne zmage v posebnem seštevku tekem na letalnicah. Za nameček je izboljšal več statističnih rekordov, ki veljajo še danes; zbral je namreč največ točk (2303), zmag (15) in stopničk (22) v eni sezoni svetovnega pokala.

Že leta 2015 se je kot drugi slovenski skakalec po Jožetu Šlibarju (141 m – Oberstdorf 1961) vpisal v zgodovino tudi z izjemnim svetovnim rekordom, ko je v Vikersundu odjadral do 250 metrov in kot prvi človek na smučeh premagal to znamko. Tega mu nihče ne more vzeti; kakor tudi drugih uspehov ne, s katerimi še zmeraj navdušuje.

Odkar je zvezdnik kranjskega Triglava v začetku februarja mnoge presenetil z novico, da bo svoje skakalne smuči po koncu sezone postavil v kot, tekmuje kot prerojen. Skoraj kakor v svojih zlatih časih, zaradi česar bi mnogi radi videli, da bi si premislil in svojo sijajno kariero vendarle podaljšal (vsaj) še za kakšno sezono. Vendar pa se to – kot nam je Peter med drugim zatrdil v pogovoru za to prilogo – ne bo zgodilo. Ko se nekaj odloči, si zlepa ne premisli.

Zato bo finale na velikanki bratov Gorišek zadnja priložnost, da vidite od blizu na tekmi najstarejšega od bratov Prevc, ki je ime naše države ponesel daleč v svet. In ga s spodbujanjem ponesete daleč proti dnu letalnice. Slovenski rekorder se želi posloviti na vrhu. Kot se za šampiona njegovega kova tudi spodobi. Srečno, Peter!