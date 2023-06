Komentar Mihe Šimnovca: Nika kakor Timi

V četrtek se bo dvignil zastor nad 39. evropsko prvenstvo v ženski košarki, ki ga bo ob Izraelu prvič gostila tudi Slovenija. Tekme bodo v Tel Avivu in Ljubljani, kjer bo tudi zaključni del s četrtfinalom, polfinalom in velikim finalom (25. t. m.). Prav zaradi soočenj pred domačimi navijači v stožiški dvorani pa je velika škoda, da slovenska reprezentanca ne bo nastopila v najmočnejši postavi.

Očitno je treba v slovenskem športu zelo paziti na izrečene in zapisane besede.

Naša izbrana vrsta, ki bo prvo tekmo na domačem eurobasketu pojutrišnjem odigrala proti Veliki Britaniji, ne bo mogla računati na Niko Barič, na eno od boljših, če že ne najboljšo slovensko košarkarico. Za 30-letno Trboveljčanko so bile – kar zadeva njen nastop na krstnem ženskem prvenstvu stare celine na sončni strani Alp – usodne besede, ki jih je na svojem (zaprtem) profilu družbenega omrežja facebook zapisala pod fotografijo nekdanjega selektorja Damirja Grgića. »Takšne trenerje imamo, 'znalci' pa tujce podpisujejo!!!«

To je bilo za zdajšnjega glavnega trenerja, Grka Georgiosa Dikaiulakosa, ki so ga odgovorni pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) namesto Grgića pripeljali tik pred začetkom kvalifikacij za to EP, preveč. Kaplja čez rob. V tem je začutil preoster napad nase. In ogenj je bil v strehi. Dikaiulakos je zahteval Nikino izključitev iz ekipe, rekoč, da je »z delitvijo ljudi na domače in tujce prestopila mejo dopustnega in zabredla v temne čase zgodovine«.

Vodilni možje pri KZS so ga podprli in izločili Baričevo, pri čemer z njo glede tega niti niso iskali pogovora. Tudi o kakršnih koli prizadevanjih, da bi zgladili »spor«, ni bilo ne duha ne sluha, iz česar je mogoče sklepati, da jim je bilo preprosto vseeno, ali bo reprezentanca na domačem eurobasketu igrala v najmočnejši postavi ali ne. Nika je pozneje pojasnila, da je želela pristojne zgolj opozoriti na to, da se ji ni zdelo prav, na kakšen način so končali sodelovanje z našim najuspešnejšim ženskim košarkarskim trenerjem.

FOTO: Leon Vidic, Delo

Vas ta primer na kaj spominja? Tisti, ki spremljamo smučarske skoke, smo se ob tem nemudoma spomnili zapisa Timija Zajca na instagramu decembra 2020 v Planici, s katerim je želel, da tedanji glavni trener Gorazd Bertoncelj sprejme odgovornost za slab slovenski start na svetovno prvenstvo v poletih. Zaradi tega so ga prav tako izključili iz reprezentance. Očitno je treba v slovenskem športu zelo paziti na izrečene in zapisane besede ...