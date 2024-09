Komentar Mihe Šimnovca: Nerazumljiva pravila

V nekaterih športih so pravila zares težko razumljiva oziroma so zapisana tako, da si jih lahko očitno vsak (sodnik) razlaga po svoje. Lep primer za to je na koncu koncev tudi kajakaštvo na divjih vodah, ki je sicer že zaradi bogate tradicije in številnih uspehov naših slalomskih asov zelo blizu tudi slovenskim ljubiteljem športa.

Svež je še spomin na nedavne olimpijske igre v Parizu, na katerih so vrstni red najboljših krotilcev brzic krojili tudi sodniki, ki so – tako je bilo vsaj videti – delili kazni kar na pamet. Oziroma na lepe oči. Slovenska šampiona Peter Kauzer in Benjamin Savšek v tej loteriji nista bila med srečneži; ravno nasprotno. Oba sta zaradi spornega pribitka 50 sekund ostala brez možnosti za osvojitev nove kolajne na največji športni prireditvi, na kateri sta sicer že zablestela v vsem sijaju; Peter s srebrnim odličjem v Riu de Janeiru 2016, Benjamin pa z zlatim pet let pozneje v Tokiu.

Ker sta si goreče želela obogatiti svojo olimpijsko zbirko, sta bila toliko bolj razočarana, ker sta na takšen način izpadla iz boja za najvišja mesta. Oba – tako 37-letni Ljubljančan kot tudi štiri leta starejši Hrastničan – sta se počutila oškodovana. Vztrajata, da si nista zaslužila (takšnih) kazni. Savšek, ki so mu v Parizu pribili 50 sekund zaradi namernega (?!) odrivanja vrat, je sicer nato pravico iskal na Mednarodnem športnem razsodišču (CAS), vendar so pristojni njegovo pritožbo zavrnili, kar je bilo sicer mogoče predvideti že vnaprej.

Da kanuistični šampion še ni prebolel, kar so mu naredili oziroma odvzeli na letošnjem glavnem vrhuncu (brez tega pribitka bi na OI osvojil bronasto kolajno), je dal jasno vedeti tudi prirediteljem tekme za svetovni pokal minuli konec tedna v Ivrei. »Po olimpijskih igrah se nisem počutil najbolje. Moral sem se odpraviti na krajši oddih, da sem zbistril svoje misli,« je poudaril Savšek, vesel, da je kljub vsemu ohranil dobro pripravljenost, kar je navsezadnje dokazal s sobotno zmago. Ki pa je bolj slaba tolažba za to, kar je pred poldrugim mesecem doživel v Franciji.

Pariška krivica, kakor jo je imenoval (»Rad imam ta šport, a mi je žal, da ga nekateri ljudje na položajih uničujejo.«), je očitno dala dodatna krila tudi Kauzerju. V Italiji si je – tako kot Eva Terčelj – s kajakom priveslal bronasto kolajno in tako zaokrožil imeniten slovenski dan.